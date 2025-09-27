Tomás Gálvez incorpora como fiscal adjunto a magistrado vinculado al caso "Cuellos Blancos"

Continúan las designaciones polémicas en el Ministerio Público. Esta vez, mediante resolución publicada en El Peruano, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, oficializó la incorporación de César Emilio Ruiz de Castilla Pérez como fiscal adjunto a su despacho.

El referido magistrado fue vinculado al caso Cuellos Blancos luego que en unos audios —entre el fiscal Gustavo Quiroz y el empresario Mario Mendoza— se escuchara solicitar que el hoy desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura, (CNM) apoyará su promoción.

Esta nueva decisión de Gálvez Villegas, que coincide con el cambio de los fiscales Hernán Mendoza y Luis Ballón, encargados de casos emblemáticos, otra vez ha generado más preguntas que respuestas sobre las prioridades e independencia del Ministerio Público.

FISCALES REMOVIDOS

Hace unos días fueron cambiados el fiscal Hernán Mendoza, que estuvo a cargo de las carpetas “Culebra” y “Diablo”, que involucran a Juan Santiváñez. También en mayo pasado sustentó la suspensión de Tomás Gálvez, hoy fiscal de la Nación interino.

Otro de los cambiados fue el del fiscal Luis Ballón, quien sustentó en marzo pasado el impedimento de salida del país contra el entonces ministro del Interior, Juan Santiváñez Antúnez, por el caso Miguel Marcelo Salirrosas alias “Diablo”.