Fiscalía dicta 9 meses de prisión preventiva contra sujeto que captó a menor por internet

Luego de que se denunciara la desaparición de una menor de 11 años en San Juan de Lurigancho (SJL) y tras varias horas de búsqueda por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP), la niña fue ubicada en Ate junto a Jonathan Laynes, quien la contactó por internet.

Ante esta noticia, la Fiscalía decidió iniciar las indagaciones correspondientes sobre el caso, y dictó nueve meses de prisión preventiva contra Laynes, quien en las próximas horas será recluido en un centro penitenciario para que cumpla el veredicto de la entidad de justicia.

“Fiscalía logra nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Laynes por el presunto delito contra la libertad sexual en agravio de menor de 11 años. Según la investigación fiscal, la víctima habría sido captada mediante el uso de medios tecnológicos en su domicilio ubicado en San Juan de Lurigancho, y posteriormente retenida por el investigado”, informaron.

UTILIZABA UNA IDENTIDAD FALSA

De acuerdo a la información compartida por la familia de la niña de 11 años, Jonathan Laynes, utilizó una identidad falsa de una menor de 12 años, con el propósito de captarla por medio de un juego.