Pedro Castillo vuelve a victimizarse: "Mejor que me impongan todos los delitos del Código Penal"

El expresidente de la República, Pedro Castillo, reafirmó su estrategia de victimización durante la última audiencia del juicio oral en su contra y otros por el fallido golpe de Estado de diciembre del 2022.

Durante su participación, el exjefe de Estado, investigado por el presunta rebelión, cuestionó nuevamente a los magistrados y al proceso que se le sigue, asegurando que hasta la fecha no se ha podido confirmar los delitos que se le imputan.

"Todos los días, en la apertura de este juicio el presidente de esta sala da lectura de las imputaciones en mi contra: delito de rebelión, abuso de autoridad grave, perturbación a la tranquilidad pública. Van sesenta y tantas sesiones y no me han podido demostrar los delitos", dijo.

DESAFÍA A LA SALA

En ese sentido, Castillo Terrones mostró una actitud desafiante contra los miembros de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema: "¿Qué otro delito se me va a imponer? Para ahorrar tiempo mejor que me impongan todos los del Código Penal", manifestó.