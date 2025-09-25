Juan José Santiváñez sobre José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba: “Carecen de idoneidad”

Tras la designación de Tomás Gálvez Villegas como fiscal interino de la Nación en reemplazo de Delia Espinoza, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, decidió enviarles un mensaje a los integrantes del Equipo Especial Lava Jato.

Durante una entrevista con el periodista Jesús Verde, Santiváñez Antúnez manifestó que José Domingo Pérez y Rafael Vela Barba, son fiscales que han perdido cualquier tipo de credibilidad en las investigaciones que realizan.

“Si yo fuera el Fiscal de la Nación, lo haría (retirar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela). ¿Por qué? Porque para mí los dos fiscales fueron personas carentes de idoneidad para determinadas cosas. Creo que se prestaron para algunas cuestiones de persecución de determinados políticos con determinadas decisiones”, manifestó.

RESPUESTA DE JOSÉ DOMINGO PÉREZ

Al escuchar las declaraciones de Juan José Santiváñez, el fiscal José Domingo Pérez rechazó los comentarios del ministro de Justicia e hizo un llamado para que se respeten los diversos poderes del Estado. “Nos genera mucha preocupación que desde el Ejecutivo se pretenda afectar la independencia y la autonomía del Ministerio Público”.