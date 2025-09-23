Vladimir Cerrón: PJ rechaza habeas corpus para anular mandato de prisión preventiva en su contra

El líder de Perú Libre permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, tras una condena de tres años y seis meses por colusión simple en el caso “Aeródromo Wanka”.

El Poder Judicial rechazó el pedido del prófugo exgobernador de Junín, Vladimir Cerrón, para anular el mandato de prisión preventiva por 24 meses que pesa en su contra en la investigación por presunto financiamiento ilegal de las campañas electorales de su partido, Perú Libre.

El juez constitucional de Lima, Juan Torres, declaró improcedente la demanda de habeas corpus interpuesta por Cerrón a través de su defensa legal, que buscaba la nulidad de la resolución del juez Leodan Cristóbal Ayala, emitida el 3 de junio, y de la resolución de la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, del 4 de julio, que confirmó la prisión preventiva y rechazó su recurso de apelación. La defensa alegaba un supuesto atentado contra la libertad individual del exgobernador, tras la negativa a cambiar la prisión preventiva por medidas menos gravosas, como la comparecencia.

Sin embargo, el juez Torres determinó que no se evidenció afectación a los derechos constitucionales del debido proceso: “Habiéndose resuelto la situación jurídica del beneficiario y atendido los pedidos efectuados por la defensa, es facultad del juez penal la evaluación del caso, y la justicia constitucional no puede alterarlo o impedirlo”, precisó. El magistrado agregó que la demanda de habeas corpus no procede cuando los hechos y petitorios no se relacionan directamente con derechos constitucionalmente protegidos.

VLADIMIR CERRÓN PRÓFUGO

Actualmente, Vladimir Cerrón permanece en la clandestinidad desde el 6 de octubre de 2023, tras una condena de tres años y seis meses por colusión simple en el caso “Aeródromo Wanka”, sentencia que fue revocada por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema el 26 de marzo, absolviéndolo en dicho proceso.