Pedro Castillo: PJ admite a trámite apelación para anular juicio oral por fallido golpe de Estado

El Poder Judicial (PJ) admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente de la República, Pedro Castillo, que busca anular el juicio oral que se viene llevando a cabo en su contra por el fallido golpe de Estado del 2022.

Tras verificar que el recurso del exmandatario cumplió con todos los requisitos exigidos por el código procesal constitucional, dicho poder del Estado resolvió "conceder con efecto suspensivo" dicha apelación y la remitió a la Primera Sala Constitucional de Lima.

Justamente, dicha Sala evaluará el pedido de Castillo Terrones y, de admitirla a trámite, deberá convocar a una audiencia virtual con participación de las partes procesales involucradas en el proceso y emitir una decisión al respecto en los próximos días.

34 AÑOS DE PRISIÓN

Cabe precisar que la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por funcionarios públicos solicitó 34 años de prisión para Castillo Terrones, por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando anunció el cierre inconstitucional del Congreso, la detención de la entonces fiscal de la Nación y una reforma del sistema de justicia.