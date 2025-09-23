Susana Villarán: se inició juicio por recibir aportes ilícitos de constructoras Odebrecht y OAS

Mira el juicio oral en vivo y en directo AQUÍ

A las 9 de esta mañana, el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia el juicio contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y otros 18 investigados por los presuntos delitos de lavado de activos y corrupción, por recibir aportes ilícitos de las empresas Odebrecht y OAS durante la campaña contra la revocatoria de 2013.

Hace unos momentos la exburgomaestre metropolitana, en entrevista con RPP, manifestó que solo ella y su exgerente municipal, José Miguel Castro —quien fue hallado muerto el pasado 29 de junio—, tenían conocimiento de los aportes. “El resto de personas comprendidas en este juicio no tienen ninguna responsabilidad”, afirmó.

CANTIDAD EXACTA

Consultada sobre los montos de los aportes de las referidas empresas, Villarán de la Puente reconoció haberlos recibidos, pero evitó dar una cifra exacta respecto a la cantidad. La exautoridad edil negó que se tratara de 11 millones de dólares como sostiene el Ministerio Público.

“En este momento no le puedo dar una cantidad exacta sobre los aportes de las constructoras brasileñas, pero sí fue una suma importante de dinero. Muy lejos, por supuesto, de esa exorbitantísima suma de 11 millones que no sabemos de dónde salió”, agregó.