Tomás Gálvez es nombrado fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

La Junta de Fiscales Supremos resolvió que Tomás Gálvez sea el nuevo fiscal de la Nación de manera interina. Esta decisión se produjo después de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sancionara con seis meses de suspensión a Delia Espinoza, lo que obligó a activar el procedimiento de reemplazo en la cúpula del Ministerio Público.

Relevo provisional en la Fiscalía

Durante la sesión, inicialmente el fiscal supremo Pablo Sánchez tomó la iniciativa de autodesignarse como titular interino y encabezó la reunión. Sin embargo, debido a problemas de salud, desistió de continuar en el cargo, lo que abrió paso a la votación dentro del máximo colegiado fiscal.

En ese contexto, la magistrada Zoraida Ávalos, a quien le correspondía el turno por antigüedad, también rechazó la posibilidad de encabezar la institución. Finalmente, la mayoría de la Junta optó por encargar a Gálvez la dirección del Ministerio Público de forma temporal.

Con esta designación, se asegura la continuidad en la conducción de la Fiscalía de la Nación en medio de un escenario marcado por tensiones institucionales y la suspensión de la fiscal Espinoza. El nuevo titular interino ejercerá sus funciones hasta que se resuelva la situación administrativa y legal de la magistrada sancionada.