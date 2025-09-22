Harvey Colchado presenta denuncia contra Óscar Arriola ante Fiscalía

El exjefe de la Diviac cuestiona que el jefe del Estado Mayor pueda dirigir la PNP tras la suspensión de Zanabria.

El coronel en retiro Harvey Colchado, exjefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), presentó una denuncia penal contra el general Óscar Arriola, actual jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú. La acción legal fue interpuesta en la Fiscalía Penal de Miraflores-Surquillo y, según el oficial en retiro, busca alertar sobre posibles irregularidades en el accionar del alto mando policial.

Colchado sostuvo que Arriola no debería asumir la comandancia general de la institución tras la suspensión por 18 meses de Jorge Luis Angulo Zanabria, investigado por presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad. A ello añadió que un colaborador eficaz también ha señalado a Zanabria por supuestos vínculos con organizaciones dedicadas a la minería ilegal en Arequipa.

Críticas a investigaciones internas y vínculos cuestionados

El exjefe de la Diviac cuestionó que Arriola haya admitido en una entrevista la apertura de una investigación en su contra sin comunicación formal y con presunto direccionamiento hacia un fiscal “a medida”. A su juicio, esta práctica podría configurar un uso indebido del sistema de justicia, lo que representa un riesgo si el oficial asume la máxima jefatura policial.

Colchado también hizo referencia a una fotografía en la que Arriola aparece junto al exconductor de televisión Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, actualmente detenido por un caso de tráfico de influencias. Según recordó, el general fue invitado a Panamá en 2024 para recibir una condecoración auspiciada por la revista VIP Diplomática, vinculada a Hurtado, viaje cuyos gastos fueron cubiertos íntegramente por dicha publicación.