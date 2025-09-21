Pablo Sánchez fue designado fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

El Fiscal supremo, Pablo Sánchez, fue designado fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza, suspendida por seis meses tras un proceso disciplinario por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Según refiere el documento de la Fiscalía de la Nación, se terminó el nombramiento de Sánchez Velarde como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal para ser designado como titular del Ministerio Público.

NO ACATÓ RESOLUCIÓN

La disposición fue notificada inmediatamente a la Presidencia de la República, Corte Suprema, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, así como diversas oficinas del Ministerio Público.

Como se recuerda, Espinoza Valenzuela fue suspendida el viernes último por la JNJ, tras no acatar la resolución que ordenaba la reposición de Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema y fiscal de la Nación.