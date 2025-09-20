Delia Espinoza: retiran servicio de seguridad y protección personal a suspendida Fiscal de la Nación

La Policía Nacional comunicó hoy a Delia Espinoza que se le retira el servicio de seguridad y protección personal que se otorga a altos funcionarios del Estado. La medida se ejecuta luego que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la suspendiera por seis meses del cargo de fiscal de la Nación.

Luciano López, abogado de la sancionada funcionaria confirmó la información y calificó el retiro de la seguridad como irregular, más aún cuando Espinoza Valenzuela, ayer en conferencia de prensa, solicitó que se mantuviera el servicio de seguridad, pues señaló temer por su vida.

RESOLUCIÓN DE LA JNJ

Según información de RPP, el documento, explica que, conforme a la normativa vigente, "se procederá a suspender el servicio de seguridad y protección" que el Departamento de Protección de Funcionarios y Personalidades del Estado () "venía brindándole".

Asimismo, indican que la medida se toma tras el fallo de la JNJ que ordenó se le aplique "la medida cautelar de suspensión provisional [...] en su condición de fiscal suprema y fiscal de la Nación, por el plazo de seis meses". El oficio es firmado por el comandante PNP Marco Romero.