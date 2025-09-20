CNDDHH tras suspensión de Delia Espinoza: Es un grave ataque a la autonomía del Ministerio Público

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) se pronunció tras la suspensión por seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, medida dictada anoche por los magistrados de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

"Es un grave ataque a la autonomía del Ministerio Público. Sin una Fiscalía independiente, se abre paso a la impunidad y la vulneración de derechos", advirtió el colectivo, señalando también que la medida debilitará la capacidad de investigación.

SEPARACIÓN DE PODERES

"La coalición gobernante, que ya controla el Ejecutivo, el Congreso, el Tribunal Constitucional, la JNJ y la Defensoría del Pueblo, ha consumado un nuevo paso al tomar la Fiscalía, y se prepara para avanzar contra el Poder Judicial", agregan.

Finalmente, indican que esta situación, promovida por el Gobierno y el Parlamento Nacional a través de la JNJ, busca cimentar la impunidad, terminar con la separación de poderes y profundizar la crisis de institucionalidad que hoy vive el país.