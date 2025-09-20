Delia Espinoza: abogado de suspendida fiscal de la Nación señaló que acatarán decisión de la JNJ

En entrevista con RPP, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, calificó como “irregular” la suspensión por seis meses impuesta anoche por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) contra la fiscal de la Nación.

Dijo también que dicha entidad carece de competencia para ordenar que su patrocinada deje temporalmente un cargo otorgado por la Junta de Fiscales Supremos, en medio de un proceso de amparo pendiente.

SIN RESISTENCIA

“Era una decisión totalmente previsible y que consolida la irregularidad”, señaló el letrado. Además, aseguró que todavía no han sido notificados formalmente sobre el fallo de los magistrados de la JNJ.

Finalmente, el abogado precisó que Espinoza Valenzuela acatará la suspensión sin ninguna resistencia y que ahora corresponderá a la Junta de Fiscales Supremos nombrar al encargado del puesto.