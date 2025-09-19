JNJ suspende por seis meses a Delia Espinoza como fiscal de la Nación

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó la suspensión provisional por seis meses de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, tras un proceso disciplinario en el que se le atribuye la comisión de “faltas graves y muy graves” por no acatar la orden de reincorporar a Patricia Benavides en la Junta de Fiscales Supremos. La decisión se adoptó con tres votos a favor y dos en contra, en una sesión en la que no estuvo presente el magistrado Francisco Távara.

Resolución del a JNJ. Foto: JNJ

Defensa denuncia falta de garantías

El abogado de la fiscal suspendida, Luciano López, cuestionó la medida y sostuvo en un pronunciamiento que “en la Junta Nacional de Justicia no hay juego limpio ni debido proceso en el caso Delia Espinoza”. Según su versión, la suspensión responde a una decisión tomada de antemano para “descabezar la Fiscalía de la Nación en el actual contexto de lucha contra la criminalidad en el poder”.

López explicó que su defendida no se presentó a la audiencia convocada por el pleno de la JNJ porque, según dijo, “no hay garantías de un juego limpio, con el debido proceso, en el proceso disciplinario que la Junta Nacional de Justicia le inició a la Dra. Delia Espinoza por defender su cargo de Fiscal de la Nación”. Además, aseguró que recurrirán a instancias judiciales: “Recurriremos a la justicia constitucional”, precisó en el mismo comunicado.

El letrado también cuestionó el trasfondo de la medida adoptada por la JNJ, al afirmar que existe un conflicto de intereses debido a que el tema de la reposición de Patricia Benavides “ya se encuentra judicializado”. Reiteró que la decisión de reponer a la exfiscal de la Nación es “inconstitucional” porque vulnera las atribuciones de la Junta de Fiscales Supremos, que en noviembre de 2024 eligió a Espinoza para un periodo de tres años. “No convalidaremos su actuar arbitrario e inconstitucional”, remarcó.