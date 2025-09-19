Susana Villarán: PJ comenzará el 23 de setiembre juicio oral en su contra por delito de lavado de activos

A través de una publicación en redes sociales, el Poder Judicial (PJ) informó que el martes 23 de setiembre iniciará el juicio oral contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán y otros implicados, por sus vínculos en los delitos de asociación ilícita, lavado de activos, cohecho y colusión.

"Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional inicia este martes 23 de setiembre, a las 9:00 horas, juicio oral de manera presencial contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán de La Puente, y otros investigados, por los delitos de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos", se puede leer en el pronunciamiento de la entidad de justicia.

TIEMPO DE PRISIÓN SOLICITADO PARA SUSANA VILLARÁN

De acuerdo a las indagaciones fiscales que se han realizado, se solicita alrededor de 29 años de prisión efectiva contra Susana Villarán, quien habría utilizado dinero ilícito en diversas campañas políticas como ‘No la revocatoria’ o ‘Reelección’.

Cabe precisar que, en este juicio que se le sigue a la exalcaldesa de Lima se encontraba involucrado su exgerente de la comuna edil, José Miguel Castro, quien fue encontrado sin vida en su vivienda en junio.