Caso Mochasueldos: Fiscalía pide se amplíe por 8 meses indagación a exasesores de María Agüero

La Fiscalía pidió al Poder Judicial ampliar por ocho meses el plazo de la indagación contra Alexis de la Cruz y Edson Flores, exasesores de la congresista de Perú Libre María Agüero. Ambos son investigados por presuntamente haber recaudado ilegalmente un porcentaje de los sueldos de los trabajadores del despacho de la referida parlamentaria.

La solicitud fue presentada el pasado 9 de julio ante el juez Abel Centeno. A los exasesores De la Cruz Canales (detenido en España a la espera de un proceso de extradición al Perú) y Flores Valencia (detenido preliminarmente) se les investiga por los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, informa Correo.

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO

El requerimiento fiscal de prórroga será visto hoy, viernes 19 de septiembre, a las 3:00 p. m., en audiencia virtual. Por este caso, a inicios de noviembre de 2024, también fueron allanados el domicilio y las oficinas de la congresista Agüero, quien es investigada por la Fiscalía de la Nación por los presuntos delitos de concusión y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, en su calidad de congresista, María Agüero “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.