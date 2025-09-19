PJ volverá a evaluar recurso de Delia Espinoza para evitar suspensión en el cargo

La institución volverá a evaluar la medida presentada por la fiscal de la Nación con la que busca suspender de manera provisional cualquier procedimiento disciplinario iniciado en su contra por la JNJ

El Poder Judicial volverá a evaluar la medida cautelar presentada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, con la que busca suspender de manera provisional los efectos de cualquier procedimiento disciplinario iniciado en su contra por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión fue adoptada luego de que la Tercera Sala Constitucional de Lima declarara nula la resolución emitida por el juez Juan Torres el pasado 14 de julio, en la que había rechazado el pedido de Espinoza. El tribunal superior concluyó que la resolución “adolecía de graves defectos en la motivación”, lo que vulneraba garantías del debido proceso, por lo que ordenó al juez emitir un nuevo pronunciamiento, esta vez con fundamentos debidamente sustentados.

En su solicitud, Espinoza también demanda que se reconozca la vigencia del acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos que la designó en el cargo de fiscal de la Nación, a fin de preservar su permanencia en el puesto y evitar un “desplazamiento arbitrario” mientras se resuelve una demanda de amparo que presentó contra la resolución de la JNJ que dispuso la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como fiscal suprema titular.

La JNJ decidirá este viernes si suspende temporalmente a la fiscal de la Nación

Este nuevo escenario judicial se da en paralelo a la agenda de la JNJ, que este viernes 19 de septiembre evaluará la propuesta de la vicepresidenta de la entidad, María Teresa Cabrera, para suspender de manera temporal a Delia Espinoza de sus funciones por un plazo de seis meses. La magistrada es investigada en un procedimiento disciplinario por presuntas faltas graves y muy graves, relacionadas con su negativa a ejecutar la resolución que ordenaba el retorno de Benavides al Ministerio Público.