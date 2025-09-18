Tomás Gálvez presenta ante la JNJ una "denuncia disciplinaria" contra la fiscal Delia Espinoza

Según informa Correo, el fiscal supremo Tomás Gálvez presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ), una denuncia disciplinaria contra la titular del Ministerio Público, Delia Espinoza, pues “en todo momento, trató de incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional (TC)” que lo reincorporaba en sus funciones.

En el documento, el fiscal supremo le imputa a Espinoza Valenzuela incurrir en permanentes dilaciones para obstaculizar su retorno al Ministerio Público, igual que en el caso de la reincorporación de la doctora Patricia Benavides Vargas, cuyo regreso fue determinado por la Junta Nacional de Justicia.

CONTRAVINIENDO LA CONSTITUCIÓN

En abril último, el TC declaró nula la figura del “procedimiento disciplinario inmediato”, con el que el anterior pleno de la JNJ destituyó a Tomás Gálvez, por lo que podía regresar al Ministerio Público. Pese a ello, asegura Gálvez Villegas, la fiscal de la Nación entorpeció su reingreso “recurriendo a todo tipo de argucias”.

“(Delia Espinoza) procedió a pedir explicaciones y aclaraciones a la JNJ sobre la reincorporación y, sobre todo, sin ninguna competencia y contraviniendo la Constitución y las leyes, procedió a requerir a la Corte Suprema que se me suspenda por tres años en el ejercicio del cargo de fiscal supremo”, señala el escrito.