Willy Huerta: Corte Suprema admite a trámite apelación de exministro para revocar embargo de 8 bienes

La Corte Suprema admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el exministro del Interior, Willy Huerta, para revocar la resolución judicial que dispuso el embargo sobre 8 bienes inmuebles de su patrimonio como parte del proceso que se le sigue por el fallido golpe de Estado del 2022.

El juez supremo provisional Juan Carlos Checkley adoptó dicha medida al considerar que el recurso presentado por la defensa legal del extitular del Mininter cumple con los requisitos para ser admitido a trámite.

SOBRE EL CASO

Como se recuerda, Willy Huerta afronta un juicio oral junto al expresidente Pedro Castillo, la expremier Betssy Chávez y otros, por los hechos ocurridos el pasado 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario anunció el cierre inconstitucional del Congreso, la detención de la entonces fiscal de la Nación Patricia Benavides y una reforma del sistema de justicia.

Por este caso, la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos pidió una pena de 25 años de prisión contra Huerta Olivas así como su inhabilitación por 2 años y medio para ejercer cargos públicos, al acusarlo como presunto coautor del delito de rebelión en agravio del Estado.