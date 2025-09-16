Junta Nacional de Justicia evaluará el viernes 19 de setiembre suspensión temporal de fiscal Delia Espinoza

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) evaluará este viernes 19 de setiembre, desde las 10 de la mañana, si dispone o no la suspensión por 6 meses de la doctora Delia Espinoza en su función de Fiscal Suprema Titular y como Fiscal de la Nación. La medida fue propuesta por la vicepresidenta de la entidad, María Cabrera.

La iniciativa es parte del procedimiento que se le inició a Espinoza por presuntamente haber infringido la ley de carrera fiscal al no ejecutar una resolución que emitió la JNJ, en la que disponía la reposición de la doctora Patricia Benavides como fiscal de la Nación y su reincorporación como Fiscal Suprema Titular.

PRESENCIAL E IMPRORROGABLE

Mediante una resolución emitida este lunes 15 de setiembre, la JNJ dispuso que inmediatamente la propuesta de suspensión temporal sea comunicada a la doctora Delia Espinoza, para que pueda ejercer su defensa durante dicha audiencia, que tiene "carácter presencial e improrrogable", informa RPP.



Ese mismo día, se notificó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, la resolución en la que se aprobó iniciarle procedimiento por cuatro cargos, esto, tras una votación que contó con el respaldo de seis miembros titulares de la Junta Nacional de Justicia, frente a la abstención del miembro titular Francisco Távara.