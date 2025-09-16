Keiko Fujimori afrontará proceso del caso ‘Cócteles’ sin restricciones

La lidereza de Fuerza Popular afrontará el proceso bajo comparecencia simple, lo que implica únicamente la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el PJ cuando sea requerida.

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, continuará enfrentando el proceso penal por los presuntos aportes irregulares a sus campañas presidenciales de 2011 y 2016 —conocido como el 'caso Cócteles'—, pero sin restricciones en su contra.

El juez Wilson Verástegui Gálvez declaró la caducidad del mandato de comparecencia con restricciones impuesto el 30 de abril de 2020, al determinar que ya venció en exceso el plazo de 36 meses que establece la ley 32130 para este tipo de medidas en procesos vinculados a criminalidad organizada.

En adelante, Fujimori afrontará el proceso bajo comparecencia simple, lo que implica únicamente la obligación de presentarse ante el Ministerio Público y el Poder Judicial cuando sea requerida. No obstante, se mantendrá vigente el pago de la caución de 70 mil soles, medida de carácter patrimonial que no afecta su libertad personal.

Durante la audiencia virtual realizada el 12 de septiembre, tanto la fiscal adjunta Paulina Roque, como la representante de la Procuraduría y la abogada de la excandidata, Giuliana Loza, expresaron su conformidad con lo resuelto por el magistrado.

ACUSACIÓN CONTRA KEIKO FUJIMORI

Cabe recordar que el pasado 2 de julio, el fiscal José Domingo Pérez Gómez presentó una nueva acusación contra Fujimori y otros implicados en el caso, solicitando 35 años de prisión para la lideresa de Fuerza Popular por presuntos delitos de lavado de activos agravado en organización criminal, falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad genérica, todos en agravio del Estado.