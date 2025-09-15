Tras audio difundido en Panorama: defensa de Santiváñez niega favores para policía condenado

En medio de la polémica desatada por la difusión de un audio atribuido a Juan José Santiváñez y al jefe de Gabinete, Eduardo Arana, la defensa del ministro salió al frente para negar las acusaciones. El registro, difundido por el programa Panorama, lo señalaría de pedir beneficios carcelarios para Miguel Marcelo Salirrosas, alias 'El diablo', expolicía condenado por integrar la banda criminal Los pulpos.
AUDIO BAJO INVESTIGACIÓN FISCAL
Según el fiscal adjunto Luis Ballón Segovia, la conversación data del 9 de septiembre de 2024, cuando Santiváñez era ministro del Interior y Arana titular del Minjusdh. Según el representante del Ministerio Público, citando al testigo protegido, el diálogo ocurrió en la sede del Mininter. En la grabación, Santiváñez le habría solicitado al entonces titular del Minjusdh trasladar a Salirrosas a un pabellón más cómodo en el penal El Milagro de Trujillo. Este hecho es investigado como un posible caso de tráfico de influencias.
No obstante, el abogado de Santiváñez, Stefano Miranda, aclaró en RPP que no existió ningún pedido concreto ni se materializó beneficio alguno. “Si realmente le hubieran hecho el favor, mi cliente no debería estar en ese Ministerio”, declaró.
CUESTIONAN AUTENTICIDAD DEL AUDIO
Miranda enfatizó que, en siete meses de investigación, la Fiscalía no ha podido corroborar ninguna acción irregular. “Si se prometió el traslado al pabellón 13 del penal de Trujillo, ¿se concretó? No, categóricamente no”, recalcó el letrado.
Además, señaló que la validez del audio aún debe ser verificada. “Primero tiene que corroborarse que esos audios le pertenezcan a mi cliente y que provengan de una matriz confiable para poder someterlo a las pericias correspondientes”, sostuvo. También denunció que detrás de las acusaciones existirían “otros oscuros intereses” relacionados con presuntas presiones por contratos estatales.
Finalmente, la defensa reiteró que Santiváñez se someterá a todas las diligencias fiscales correspondientes.