Caso policías albañiles: Óscar Arriola asumiría como comandante general de la PNP tras suspensión de Víctor Zanabria

Tras la orden de suspensión por 18 meses de Víctor Zanabria como comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), medida dictada por el Poder Judicial, correspondería que Óscar Arriola, jefe del Estado Mayor de la PNP, asumirá el cargo.

“El Decreto Legislativo 1149 establece que, de manera interina, quien asume es el jefe del Estado Mayor (el general PNP Óscar Arriola)”, precisó el abogado especialista en legislación policial, Stefano Miranda, en amplia entrevista con RPP.

El experto dijo también que la resolución es de cumplimiento obligatorio e inapelable; y que cualquier recurso contra la suspensión debe presentarse fuera del cargo. Asimismo, destacó que medida preventiva busca evitar riesgos procesales.

REQUERIMIENTO FISCAL

“Yo creo que el comandante general debe dar el ejemplo como funcionario encargado de hacer cumplir la ley y debe acatar, le guste o no, este mandato judicial”, señaló el especialista sobre la suspensión temporal dictada contra Víctor Zanabria.

El último viernes del Poder Judicial suspendió del cargo a Zanabria Angulo, tras declarar fundado el requerimiento de la Fiscalía que lo investiga por los presuntos delitos de peculado, colusión agravada y abuso de autoridad, en el caso 'Policías albañiles'.