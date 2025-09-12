Juan Santiváñez: nuevos audios revelarían presunta relación entre ministro y dos magistrados del TC

Latina Noticias reveló nuevos audios que serían del ministro Juan Santiváñez, en las grabaciones, presuntamente el titular de Justicia asegura a una mujer que negocia con el Tribunal Constitucional (TC) para que falle a su favor. Como se sabe, dicho funcionario es indagado por supuestamente haber recibido US$ 20.000 para influir en los fallos del TC.

“Señito, estoy moviendo cielo y tierra, no se preocupe. (…) Nosotros estamos trabajando para que eso no sea así. En este caso, esto ha ocurrido así porque el ponente, lamentablemente, se cerró y es un antipolicía. (…) Nosotros tenemos a dos magistrados del Tribunal Constitucional que nos están apoyando”, habría dicho Santiváñez.

DEFENSA DE POLICÍAS

Según La República, las presuntas negociaciones entre Juan Santiváñez y el TC se habrían iniciado el 5 enero de 2024, cuando el entonces ministro del Interior asumió la defensa de dos policías relacionados con la sanguinaria red criminal Los Pulpos de Trujillo, región La Libertad, los acusados fueron identificados como Eber Riquelme y Miguel Salirrosas.

El 8 de enero, el funcionario le dijo a su supuesto cliente que sus honorarios eran de 20 mil soles. Asimismo, el testigo protegido 01-2025, dijo que pidió 20 mil dólares adicionales para garantizar que el recurso a favor de Salirrosas fuera declarado fundado por la Fiscalía, y habría añadido que no debía preocuparse, pues contaba con contactos en el TC.