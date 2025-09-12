Caso Cócteles: Mark Vito seguirá proceso por presuntos aportes ilegales bajo comparecencia simple

El juez Wilson Verastegui, del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria, determinó que Mark Vito Villanella enfrente el proceso denominado ‘caso Cócteles’ bajo comparecencia simple, sin restricciones en su contra.

Como se recuerda, el proceso investiga los presuntos aportes irregulares que habrían recibido para financiar las campañas presidenciales de su exesposa Keiko Fujimori, candidata del partido Fuerza Popular en 2011 y 2016.

PERDIÓ VALIDEZ

El magistrado dejó sin efecto las reglas de conducta impuesta como parte del mandato de comparecencia dictado anteriormente. Ahora Mark Vito tendrá que acudir a la Fiscalía y el Poder Judicial cuando sea requerido.

La autoridad judicial tomó esta medida luego de que el Poder Judicial anulara la etapa intermedia de control de la primera acusación fiscal presentada en este caso. Por lo que el mandato restrictivo perdió validez.