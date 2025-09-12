Nicanor Boluarte: Poder Judicial admite a trámite apelación por caso "Los Waykis en la Sombra"

El juez Richard Concepción Carhuancho, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria, admitió a trámite la apelación presentada por Nicanor Boluarte, en el marco del caso Los Waykis en la Sombra, donde se le investiga por el presunto delito de organización criminal.

El hermano de la presidenta interpuso el recurso el 6 de agosto de 2025, en contra la Resolución Seis del 31 de julio de 2025. El magistrado señaló que el oficio cumple con los requisitos, por lo que debe ser elevada a una instancia superior para su revisión.

INFLUENCIA POLÍTICA

El Ministerio Público investiga si Nicanor Boluarte Zegarra integró una presunta red criminal vinculada a designaciones irregulares de prefectos y subprefectos a nivel nacional, y coordinaciones indebidas desde el entorno cercano a Palacio de Gobierno.

La fiscalía indica que hubo concertación para favorecer nombramientos y extender redes de influencia política. La defensa rechaza los cargos y plantea excepciones legales como la improcedencia de acción, que ahora serán revisadas en segunda instancia.