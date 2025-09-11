Caso Mochasueldos: exasesor de la congresista María Agüero fue detenido en España

La Oficina de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, confirmó que desde el 19 de agosto de 2025 está detenido en España Alexis de la Cruz, exasesor de la congresista María Agüero, investigado por haber recolectado ilícitamente un porcentaje del sueldo de los trabajadores del despacho de la parlamentaria de Perú Libre.

El exasesor tenía una orden de ubicación y captura desde el 15 de noviembre de 2024, luego que se le dictara prisión preventiva por 18 meses. El Poder Judicial ya solicitó a las autoridades de España la extradición de Alexis de la Cruz, acusado de los presuntos delitos de concusión, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

RECOLECTORES Y RECEPTORES

A Alexis de la Cruz Canales y a Edson Flores Valencia, el Ministerio Público les atribuye, tras una investigación preliminar, haber sido los recolectores y receptores del dinero que habría sido recortado irregularmente a 12 trabajadores del despacho de la congresista María Agüero, informa Perú 21.

Según la fiscalía, la parlamentaria Agüero Gutiérrez, “habría abusado de su cargo para inducir y/o obligar a los trabajadores de su despacho a entregar diversas sumas de dinero provenientes de un porcentaje de sus haberes mensuales”, entre junio del 2022 y mayo del 2023.