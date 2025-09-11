Titular del TC sobre eventual suspensión de la fiscal de la Nación: Medida sería inconstitucional

Pese a que señaló no conocer detalladamente el proceso iniciado por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para suspender a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza; la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) Luz Pacheco, dijo que utilizar para el sumario el procedimiento disciplinario inmediato sería inconstitucional, pues este mecanismo vulnera el debido proceso.

Asimismo, destacó que el procedimiento inmediato disciplinario se aplicaba únicamente tras hechos recientes sin permitir una defensa completa. En el caso de la titular del Ministerio Público, los sucesos atribuidos se registraron hace más de dos meses, lo que, a su entender, no se ajustaría a la figura legal de un proceso inmediato.

INCURRIR EN PREVARICATO

La Junta Nacional de Justicia analiza en estos momentos la propuesta de su vicepresidenta, María Teresa Cabrera, de suspender a Espinoza Valenzuela por un periodo de seis meses debido a su rotunda negativa, inicial, de restituir a Patricia Benavides Vargas como fiscal suprema, informa Canal N.

Al respecto, la fiscal Delia Espinoza advirtió que impulsar un procedimiento inmediato en su contra sería ilegal y acusó a María Teresa Cabrera de supuestamente cometer prevaricato. La titular del Ministerio Público recordó que el TC ya declaró inconstitucional este tipo de medidas, por lo que la propuesta en su contra no tiene base legal.