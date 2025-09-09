Gino Ríos seguirá como presidente de la Junta Nacional de Justicia: por mayoría se rechazó su salida

Esta tarde, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) acordó mantener en el cargo de presidente a Gino Ríos. En una votación dos respaldaron su retiro y cuatro que se quede en el puesto, por lo que el magistrado seguirá al frente de la institución.

Las acusaciones por violencia familiar contra Ríos Patio fueron presentadas por el Instituto de Defensa Legal (IDL), representado por Carlos Rivera, y por las congresistas Susel Paredes y Flor Pablo Medina, quienes impulsaban la vacancia.

Durante el proceso, la defensa del magistrado mostró un documento que descartaba la violencia hacia su exesposa, el cual señalaba que la mujer presentaba una “reacción ansiosa situacional moderada asociada a conflicto conyugal”.

VOTOS DE LOS MAGISTRADOS

La defensa del titular de la JNJ señaló que el diagnóstico revelado no se encuentra entre los tipificados como violencia contra la mujer en la Guía Metodológica utilizada para estos casos, por lo que la acusación contra el juez no tiene sentido.

Los que votaron por la salida de Gino Ríos fueron los magistrados Francisco Távara y Germán Serkovic. Los otros cuatro integrantes —María Cabrera, Jaime de la Puente, Víctor Chanduví y Cayo Galindo— votaron en contra de su destitución.