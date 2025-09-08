Betssy Chávez: Zoraida Ávalos solicita 12 meses de impedimento de salida del país contra expremier

Tras haber sido excarcelada del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos por la intervención del Tribunal Constitucional (TC), la fiscal Zoraida Ávalos compartió un documento para solicitar impedimento de salida del país contra Betssy Chávez.

En la misiva de Ávalos Rivera pide que no se le permita a la expremier abandonar el Perú, debido a que se le sigue un proceso de investigación por el delito de rebelión en el fallido golpe de Estado que realizó Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022.

“De conformidad con lo señalado en el art. 295 y art. 296 del CPP, REQUIERO IMPEDIMENTO DE SALIDA DEL PAIS por el plazo de DOCE (12) MESES, contra la procesada Betssy Betzabet CHÁVEZ CHINO (36), quien en su condición de presidenta del Consejo de Ministros, se le ha formulado requerimiento acusatorio como coautora del delito contra los poderes del Estado y el Orden Constitucional, en la modalidad de rebelión, -delito previsto y sancionado en el art. 346 CP-, en agravio del Estado”, se lee.

¿EXISTE UN RIESGO DE FUGA DEL PERÚ?

Desde el Congreso, los sectores políticos hicieron un llamado a las autoridades para que puedan realizarse una vigilancia a Betssy Chávez, ya que, podría existir un riesgo de fuga del Perú, recordando que intentó llegar a la embajada de México tras el golpe de Estado de Castillo Terrones hace más de dos años.