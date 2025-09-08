PNP asegura que cumplió protocolos en la investigación por fallecimiento de Jaime Chincha

La Policía Nacional del Perú (PNP) emitió un comunicado oficial respecto al fallecimiento del periodista Jaime Miguel Chincha Ravines, ocurrido el 7 de septiembre en Miraflores. Según detalló la institución, “personal de la División de Investigación de Homicidios de la DIRINCRI PNP tomó conocimiento del hecho inmediatamente se constituyó al lugar, en coordinación con la Comisaría de Miraflores y el Departamento de Investigación Criminal, verificando la situación reportada”.

Durante las primeras diligencias, la PNP detectó irregularidades en la certificación del deceso. El documento había sido firmado por el médico Dacio Félix Maldonado Bravo, de 87 años, quien, de acuerdo con el comunicado, “señaló no conocer al auditor personal que era su médico tratante ni acudió al domicilio a certificar el deceso, y que recogió haber extendido el documento a solicitud de un familiar a través de un tercero (agencia funeraria)”.

Ministerio Público descartó necropsia

Ante estas inconsistencias, la Policía informó que dio parte al Ministerio Público y adjuntó los hallazgos. En su nota, la institución precisó: “Se solicitó la disposición fiscal correspondiente para el levantamiento del cadáver y traslado al Instituto de Medicina Legal, con el fin de practicar la necropsia de ley y establecer con certeza la causa de muerte”.

Sin embargo, la Fiscalía de la Nación decidió archivar el procedimiento. Según la PNP, “mediante Disposición Fiscal N° 02 de fecha 8 de septiembre de 2025, el Ministerio Público resolvió NO HA LUGAR a la investigación preliminar (…) así como NO HABER MÉRITO para realizar el levantamiento del cadáver ni la necropsia de ley, pese a las advertencias formuladas”. La institución concluyó afirmando que “ha cumplido con realizar todas las acciones urgentes dentro del marco de sus competencias, garantizando la transparencia (…) y la defensa de los procedimientos establecidos en resguardo de la legalidad y del derecho a la verdad”.