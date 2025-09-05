Procuraduría General del Estado informa que terminó labor de Silvana Carrión en el caso Lava Jato

Foto Expreso

La Procuraduría General del Estado informó que terminó la designación de Silvana Carrión como procuradora ad hoc para el caso Odebrecht y otros. La decisión se adoptó en uso de sus facultades previstas en el Decreto Legislativo 1326 y su reglamento.

Por otro lado, la entidad aseguró que los procesos a cargo de la procuraduría ad hoc continuarán siendo atendidos “de manera continua y oportuna”, garantizando así que el desarrollo de los casos y los objetivos institucionales no se verán afectados.

INVESTIGACIONES Y JUICIOS

La procuraduría aseguró que el término de la designación no compromete la defensa de los intereses del Estado en los juicios la empresa Odebrecht y sus ramificaciones. Y que se adoptarán las medidas para asegurar la continuidad en la estrategia legal.

Finalmente, en el comunicado difundido en sus redes sociales, la Procuraduría General del Estado no detalló quién asumirá la representación ad hoc tras la salida de la señora Carrión Ordinola, pero garantizó que se preservará el trabajo institucional.