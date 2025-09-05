Betssy Chávez continuará juicio en libertad: Ministerio Público desestima ampliar prisión preventiva

Luego de conocerse que el Tribunal Constitucional (TC) ordenó la excarcelación de Betssy Chávez del penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, el último jueves se compartió un comunicado donde este viernes 5 de setiembre se iba a evaluar la ampliación de prisión preventiva en su contra.

En una audiencia realizada, el Ministerio Público decidió negar la extensión de encarcelamiento en prejuicio de la expremier, debido al presunto delito de rebelión en el que habría participado durante el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo en diciembre de 2022, por lo que, llevará su juicio oral totalmente en libertad.

"El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia resuelve tener por desistido requerimiento fiscal de prolongación del plazo de prisión preventiva" y "disponer el archivo de la presente incidencia", mencionaron desde la entidad judicial.

SERÍA ASESORA EN EL CONGRESO

Al parecer tras recuperarse del cuadro de prediabetes que le detectaron, Betssy Chávez, tendría un trabajo asegurado en el Congreso, exactamente en el despacho del legislador y exministro de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Roberto Sánchez.