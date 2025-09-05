Ollanta Humala seguirá en prisión: PJ rechaza suspender ejecución provisional de su condena

Esta tarde, la Sala de Apelaciones de la Corte Superior, rechazó los recursos presentados por las defensas legales de Ollanta Humala y Nadine Heredia, para suspender la ejecución provisional de sus condenas por el caso Odebrecht.

Con esta decisión, el expresidente de la República seguirá cumpliendo su condena en el penal de Barbadillo, mientras que se mantiene la orden de captura contra la ex primera dama, ambos fueron condenados a 15 años de prisión.

LAVADO DE ACTIVOS

Como se sabe, el 29 de abril de 2025, Humala Tasso y Heredia Alarcón fueron sentenciados como coautores del delito de lavado de activos, por recibir aportes irregulares de la empresa Odebrecht para financiar campañas presidenciales.

En su resolución, el juzgado recordó que las apelaciones en trámite no suspenden la ejecución de las sentencias ya dictadas. Es por ello que los fallos de un tribunal se ejecutan de forma provisional mientras se resuelve en segunda instancia.