Podría regresar a Santa Mónica: Betssy Chávez enfrentará nueva audiencia de prisión preventiva este viernes

La Corte Suprema de Justicia, a través del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dispuso la realización de una audiencia este viernes 5 de septiembre a las 15:00 horas para evaluar la prolongación de la prisión preventiva contra la ex premier Betssy Chávez Chino. La exfuncionaria es investigada por el presunto delito de rebelión tras el fallido golpe de Estado encabezado por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.

La medida fue solicitada por el fiscal supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. El pedido se da un día después de que el Tribunal Constitucional ordenara la excarcelación de Chávez, argumentando que permaneció una semana detenida de forma arbitraria, lo que vulneró sus derechos fundamentales.

“Convocar para el día cinco (05) de septiembre de 2025, a las 15:00 horas, la realización de la audiencia de prolongación de plazo de la prisión preventiva, requerida por el Fiscal Supremo de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos contra la procesada Betsy Betzabet Chávez Chino”, se lee el documento al que tuvo acceso Panamericana.

La audiencia convocada por el Juzgado Supremo se llevará a cabo de manera virtual mediante la aplicación Google Meet y contará con la participación obligatoria de representantes del Ministerio Público y de la defensa técnica de Chávez. De no presentarse, un abogado de oficio asumirá su defensa. La decisión será clave para definir la situación jurídica de la ex premier en el proceso que se le sigue por presunta participación en el intento de golpe de Estado.

PRISIÓN PREVENTIVA

Betssy Chávez cumplía prisión preventiva en el penal de mujeres de Chorrillos desde el 20 de junio de 2023, por un plazo inicial de 18 meses. Sin embargo, al vencerse dicho periodo en diciembre de 2024, el Ministerio Público solicitó una extensión que fue otorgada el 26 de ese mes, es decir, una semana después del cumplimiento de la medida original, lo que generó cuestionamientos legales.