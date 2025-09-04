Fiscal de la Nación a Eduardo Arana: “No se equivoque, nosotros somos una buena gestión”

Tras las declaraciones de Eduardo Arana al Ministerio Público sobre una supuesta falta de ejecución del presupuesto designado a la entidad, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, no se quedó callada y decidió responderle al premier.

En declaraciones, Espinoza Valenzuela hizo un llamado al titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) para que pueda realizar una mejor averiguación sobre la institución y no se deje llevar de trascendidos. Además, destacó el trabajo que vienen realizando.

"El señor si es primer ministro, debe saberlo y si no que pregunte bien, pero ayer ha faltado a la verdad, no explicó completo y ha dado la falsa impresión de que no habría una buena gestión, desmereciendo la presente gestión. Señor Arana, no se equivoque, somos una buena gestión”, comentó la titular de la Fiscalía.

PIDE CUIDADO EN LA EJECUCIÓN DEL DINERO

De acuerdo a Eduardo Arana, al Ministerio Público se le destinó cerca de 80 millones de soles, sin embargo, el dinero no ha sido correctamente destinado, por lo que, hicieron un llamado para que tengan mayor cuidado en los gastos que hace la entidad.