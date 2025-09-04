Betssy Chávez: abogado de expremier irrespeta a Sala Suprema durante juicio oral por golpe de Estado

Nuevamente, Raúl Noblecilla, abogado de la expremier Betssy Chávez, provocó momentos de tensión durante el juicio oral por el golpe de Estado, señalando argumentos que fueron cuestionados reiteradamente por el juzgado. Afirmó, entre otros, que su patrocinada era una presa política, que estaba secuestrada, que este gobierno es una dictadura y criticando a los jueces que le dictaron prisión preventiva.

La situación se registró cuando el letrado pidió suspender audiencia de hoy, pues Chávez Chino no se iba a presentar por estar internada en una clínica, debido a una descompensación que sufrió tras salir del penal. El juzgado le exigió sustentar su pedido con razones jurídicas, pero no hizo caso y prosiguió señalando cuestiones políticas:

“El día de ayer hemos encontrado, dentro de la oscuridad que significa esta dictadura, un hilo de luz que se ha significado la libertad por parte del Tribunal Constitucional que le da libertad del secuestro político, porque ha sido demostrado cómo los prevaricadores, tanto el señor Juan Checkley como el señor San Martín, ese que está arriba de ustedes...”, indicó.

CUESTIONÓ A MAGISTRADOS

Ante esta situación, la jueza Norma Carbajal le llamó la atención: “Se le exhorta que se comporte y se exprese adecuadamente señor Noblecilla”, manifestó la magistrada, pero el letrado de la expremier Betssy Chávez insistió con sus adjetivos: “Para mí, el señor San Martín es un prevaricador”, contestó furibundo el abogado.

Entonces intervino el presidente de la Sala Suprema Penal Especial, José Neyra: “Usted quiere una suspensión (de la audiencia), concretice a eso. Si usted quiere hacer más denuncias, hágalo en los canales que correspondan. No tiene que amenazar que va a denunciar. Díganos a nosotros por qué tendríamos que suspender la audiencia”, le increpó el magistrado.