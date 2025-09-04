Poder Judicial

Hace 27 minutos

Alejandro Toledo: INPE informa que trasladará al expresidente a clínica para consulta y evaluación

La entidad aclaró que el traslado al centro de salud no se realiza por alguna descompensación, como ocurrió hace dos semanas, se debe a que la visita médica ya estaba programada.



Esta mañana, mediante sus redes sociales, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó que trasladará al expresidente Alejandro Toledo a una clínica desde el Penal de Barbadillo, para una consulta y evaluación. 

La entidad aclaró de manera categórica que el traslado del exmandatario al centro de salud no es por alguna descompensación, como ocurrió hace dos semanas, se debe a que la visita médica ya estaba programada.

CASO ECOTEVA

En julio pasado, el Tribunal Constitucional declaró nula la resolución judicial que impedía a Toledo Manrique recibir atención en una clínica, se atendía en EsSalud, y dispuso se garantice su atención en un centro privado.

La tarde de ayer, tras un largo proceso, el expresidente recibió una segunda condena, esta vez por el caso Ecoteva, se le dictó una sentencia de 13 años y 4 meses de prisión, por el delito de lavado de activos agravado


