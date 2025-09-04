Martín Vizcarra: abogado de expresidente no descarta denunciar a juez Chávez Tamariz por prevaricato

En entrevista con RPP, Erwin Siccha, abogado de Martín Vizcarra, no descartó denunciar al juez Jorge Chávez Tamariz, luego que un juzgado revocara, en la víspera, la prisión preventiva que dictó contra su patrocinado, en el marco de las investigaciones por los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Asimismo, el letrado señaló que el referido magistrado presentó “una interpretación en contra” para que Vizcarra Cornejo vaya de todas maneras a la cárcel, al señalar que “el arraigo familiar” de su cliente “era un tema de debate”, por lo que se le dictó prisión preventiva el pasado 13 de agosto.

“Pensamos acudir a los órganos de control del Poder Judicial. Vamos a acudir a los órganos de control porque el Tribunal de Apelaciones nos da la razón cuando le decimos que el juez había mentido al indicar que el arraigo familiar era un tema de debate. Eso nunca fue controvertido”, sostuvo.

Finalmente, el abogado manifestó que el juez Chávez Tamariz, sin ninguna duda, “se excedió de sus funciones” e insistió que su tipo de razonamiento para el caso del expresidente Martín Vizcarra definitivamente “debe ser expectorado del sistema de administración de justicia”.