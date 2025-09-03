Martín Vizcarra tras recibir noticia de excarcelación: “Se corrige un error que nunca debió cometerse”

En horas de la tarde de este miércoles 3 de setiembre, el Poder Judicial (PJ) ordenó la inmediata excarcelación de Martín Vizcarra del penal de Barbadillo, quien venía cumpliendo cinco meses de prisión preventiva producto los casos Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua.

Al conocer esta noticia, el expresidente utilizó sus redes sociales, y agradeció el apoyo que recibió por parte de sus simpatizantes. Además, saludó el veredicto de la institución, debido a que, considera que nunca debió ser recluido en el centro penitenciario de Ate.

“Hoy se impuso la verdad y la legalidad: la medida arbitraria de prisión preventiva dictada en mi contra ha sido revocada. Durante 21 días fui privado de mi libertad, enfrentando un traslado injustificado y atentados a mi dignidad, que vulneraron mis derechos y generaron incertidumbre sobre mi integridad personal. Esta decisión del tribunal corrige un error que nunca debió cometerse”, escribió en su post compartido.

INTENTARÁ LLEGAR A LA PRESIDENCIA

A menos de un año de que se realicen las elecciones generales de 2026, Martín Vizcarra, anhela con llegar a la presidencia el próximo año, y de hacerlo, buscará rescatar al Perú de las mafias que se han enquistado en diversas instituciones del país.

“Desde Perú Primero celebramos junto al pueblo esta victoria que reafirma nuestra convicción: la persecución política no podrá doblegar la voluntad ciudadana. Este es solo un paso en la lucha por recuperar una justicia imparcial y una democracia auténtica”, mencionó.