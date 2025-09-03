Pedro Pablo Kuczysnski: PJ admite apelación que busca archivar proceso por caso Westfield Capital

El juez Jorge Chávez Tamariz determinó que el recurso cumple con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal.

El Poder Judicial admitió a trámite el recurso de apelación presentado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK), con el que busca que se archive el proceso penal que enfrenta por el caso Westfield Capital, vinculado con la constructora brasileña Odebrecht.

El juez Jorge Chávez Tamariz determinó que el recurso cumple con los presupuestos establecidos en el Código Procesal Penal, por lo que será elevado a la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional, que deberá programar una audiencia virtual con la participación de las partes procesales para emitir una decisión final.

SOLICITAN REVOCAR RESOLUCIÓN

Kuczynski solicita que se revoque la resolución del pasado 11 de junio, cuando el mismo juez Chávez Tamariz declaró infundada la excepción de improcedencia de acción planteada por su defensa, que pedía archivar el delito de lavado de activos con agravante de organización criminal en perjuicio del Estado.

La defensa del exmandatario alega la vulneración de derechos fundamentales como la debida motivación de las resoluciones judiciales, la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho a la defensa y el principio de legalidad. Cabe precisar que, el 1 de septiembre, el juez Chávez Tamariz autorizó el inicio de juicio oral contra Kuczynski y otros implicados en el caso Westfield Capital.