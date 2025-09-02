Titular del TC sobre allanamiento a Nicanor Boluarte: Llama la atención porque es una medida extraordinaria

Luz Pacheco Zerga, presidenta del Tribunal Constitucional (TC), se refirió al allanamiento que realizó la Fiscalía, el pasado 27 de agosto, a la casa de Nicanor Boluarte, hermano de la mandataria con el fin de decomisar documentos importantes relacionados al caso 'Ícaros'.

Nicanor Boluarte se encuentra involucrado en calidad de tercero vinculado, ya que, según la hipótesis del Ministerio Público, habría sido beneficiado con la creación de "arraigos laborales ficticios" por intermedio del actual titular de Justicia, Juan Santiváñez Antúnez.

PRUDENCIA

Al respecto, la titular del TC señaló: "Su caso yo no lo he estudiado, pero sí puedo decir que hay allanamientos que llaman la atención, que hemos escuchado en audiencias públicas, porque no encuentran nada importante; sin embargo, vuelven a hacer otro allanamiento y vuelven a hacer", sostuvo.

"Entonces sí llama la atención [porque] es una medida extraordinaria, no puede ser para ningún ciudadano lo normal. Diferente es si fuera el Tren de Aragua, si fuera la gente que trabaja con el Monstruo. Creo que hay delitos y delitos. Confío en la prudencia de la Fiscalía", declaró a Canal N.