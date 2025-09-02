Kenji Fujimori: excongresista logró autorización judicial para viajar a Países Bajos del 2 al 6 de setiembre

El excongresista Kenji Fujimori, condenado por el caso de los ‘Mamanivideos’, obtuvo permiso judicial para viajar con su esposa, Erika Muñoz, a la isla de Aruba, en los Países Bajos, entre el 2 y el 6 de setiembre.

El abogado del exfuncionario argumentó, para lograr la autorización, la necesidad de “fortalecer el vínculo conyugal” y que en los últimos años las oportunidades para una visita familiar al extranjero fueron escasas.

TAMPOCO TAMPODCAST

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dijo que el pedido era “razonable” pues el artículo 288° del Código Penal, faculta a un sentenciado con condena suspendida a pedir permiso para salir del Perú.

El tribunal también tomó en cuenta que Fujimori Higuchi planea elaborar contenido para ‘Tampoco Tampodcast’, el emprendimiento digital con el que financia el pago de la reparación civil impuesta por la justicia.