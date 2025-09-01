Corte Suprema declara infundado pedido de apartar a juez Checkley en investigaciones contra Santiváñez

Luego de que la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentara una recusación para separar al juez supremo Juan Carlos Checkley de las investigaciones contra el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, la Corte Suprema declaró infundado la solicitud contra Checkley.

¿QUÉ SE PEDÍA POR CHECKLEY SORIA?

De acuerdo al pedido por la titular del Ministerio Público, se buscaba apartar a Checkley Soria de las indagaciones preliminares que se habían iniciado contra Santiváñez Antúnez por el supuesto delito de trafico de influencias en prejuicio del Estado.

Espinoza Valenzuela había puesto en tela de juicio el trabajo que venía realizando Juan Carlos Checkley, debido a que había presentado como sus abogados a integrantes del Estudio Jurídico que se encarga de la defensa del actual titular del Minjusdh.

Finalmente, la Corte Suprema concluyó negar la recusación solicitada por Delia Espinoza, ya que, en todas las indagaciones realizadas, el juez supremo en ningún momento mostró una postura favorable a un investigado.