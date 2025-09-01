Poder Judicial autoriza juicio oral contra Pedro Pablo Kuczynski por caso Westfield Capital vinculado a Odebrecht

El Poder Judicial autorizó el inicio de juicio oral contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el caso Westfield Capital, relacionado con la constructora brasileña Odebrecht. La Fiscalía, a cargo de José Domingo Pérez Gómez, solicita 35 años de prisión contra el exmandatario por el presunto delito de lavado de activos con el agravante de organización criminal en perjuicio del Estado peruano.

La resolución, emitida este lunes 1 de septiembre por el juez Jorge Chávez Tamariz, consta de más de 2 000 páginas y dispone que el proceso pase a un juzgado penal colegiado nacional para la fijación de fecha y hora del juicio oral. En la acusación también figura el empresario chileno Gerardo Sepúlveda, exsocio de Kuczynski, para quien se solicita la misma condena.

LA ACUSACIÓN FISCAL CONTRA PPK

De acuerdo con la investigación, PPK habría conformado una presunta organización criminal que recibió más de 12 millones de dólares de Odebrecht y otras compañías mediante contratos de consultorías y asesorías encubiertas. Estos pagos estarían vinculados a proyectos como la Carretera Interoceánica Sur (tramos II y III), el proyecto de Irrigación Olmos y Rutas de Lima, entre otros, durante el periodo en el que el exmandatario ejercía funciones en el gobierno de Alejandro Toledo.

El fiscal incluyó en su acusación a las empresas Westfield Capital Limited, First Capital Inversiones y Asesorías Limitada, y Latin América Enterprise Manager LLC como “personas jurídicas”. Para estas solicitó la prohibición definitiva de realizar actividades relacionadas con delitos de lavado, y en el caso de Dorado Asset Management Company, pidió su disolución y liquidación.

En paralelo, la Procuraduría Ad Hoc para los casos Odebrecht y Lava Jato solicitó una reparación civil a favor del Estado peruano por un monto superior a 46 millones de dólares. El proceso contra Pedro Pablo Kuczynski marca otro capítulo más en procesos por corrupción que involucra a expresidentes peruanos y a la constructora brasileña.