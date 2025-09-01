‘Chibolín’ suplica dejar Lurigancho: “Mi expediente demuestra que puedo levar mi proceso en libertad"

A más de ocho meses de haberse sido recluido en el penal de Lurigancho, el exconductor de televisión, Andrés Hurtado, conocido en el ambiente artístico como ‘Chibolín’ hizo un llamado a las autoridades del Tribunal Constitucional (TC) para que puedan revisar su caso.

Por medio de una carta, ‘Chibolín’ pidió al órgano de justicia para que le de importancia a su solicitud, debido a que todos los documentos presentados, han dejado en claro que no existe un peligro de que pueda dejar el Perú.

"Yo, Andrés Hurtado Grados, con domicilio actual pabellón 5 del penal San Juan de Lurigancho (…) Solicito respetuosamente, se sirvan a programar urgentemente mi pedido planteado en el RAC. Suplico revisar las copias del expediente y los arraigos que ostento y demuestran que puedo llevar mi proceso en libertad sin riesgo de fuga", escribió.

PRISIÓN PREVENTIVA CONTRA ‘CHIBOILÍN’

En medio de las investigaciones que tiene ‘Chibolín’ en su contra por los supuestos delitos de trafico de influencias, corrupción y cohecho, las autoridades de justicia del Perú dictaron 18 meses de prisión preventiva en su contra y saldrá en libertad a mediados de 2026.