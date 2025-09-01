Juan José Santiváñez sobre el Ministerio Público: “Una parte conforma una organización criminal”

Tras cumplirse más de una semana de su designación, el titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), Juan José Santiváñez, decidió opinar sobre la Fiscalía y el pedido de reorganización de la entidad.

Durante una entrevista en RPP, Santiváñez Antúnez aseguró que un sector de la institución de justicia ha sido tomado por ciudadanos que buscan continuar con el caos en el territorio peruano. “Parte del Ministerio Público conforma una organización criminal, sumado a un grupillo de jueces que están absolutamente identificados”.

REUNIONES DE JUAN JOSÉ SANTIVÁÑEZ

El último domingo, Panorama reveló unas imágenes exclusivas donde se observaba a Juan José Santiváñez en un tradicional restaurante del Centro de Lima conocido como ‘El Cornado’, donde sostuvo una serie de reuniones con personajes polémicos.

La revelación del programa dominical causó la interrogante entre los ciudadanos, debido a que el flamante titular del Minjus decidió optar un lugar menos concurrido a comparación de lo que es Palacio de Gobierno.