Poder Judicial evaluará pedido de Santiváñez para concluir investigación preliminar en su contra

El caso ha despertado gran expectativa, pues será el juez supremo Juan Carlos Checkley quien evalúe si corresponde dar por terminada la etapa de investigación preliminar que involucra al actual ministro de Justicia. La decisión podría marcar un giro en el proceso abierto contra Juan José Santiváñez, quien juró al cargo en medio de críticas y cuestionamientos políticos.

LUNES CLAVE EN EL PODER JUDICIAL

El magistrado Checkley analizará desde las 09:30 de la mañana, en una audiencia virtual, el control de plazo solicitado por el ministro el pasado 7 de agosto. La petición busca que se ordene al Ministerio Público cerrar las diligencias que se le siguen desde su gestión como ministro del Interior.

La defensa de Santiváñez ya había pedido el 3 de julio a la Fiscalía concluir las pesquisas preliminares y emitir una disposición final. Ahora, será el Poder Judicial el que determine si procede o no el cierre anticipado del caso.

INVESTIGACIÓN POR PRESUNTA NEGOCIACIÓN INCOMPATIBLE

La investigación gira en torno a la contratación de Anatoly Bedriñana en el Ministerio del Interior, decisión que habría configurado el delito de negociación incompatible en agravio del Estado. Este proceso se mantiene vigente pese a que el 23 de agosto, la presidenta Dina Boluarte tomó juramento a Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos en Palacio de Gobierno.

El análisis de este recurso pondrá a prueba la independencia del sistema judicial, al tratarse de un alto funcionario que enfrenta cuestionamientos apenas días después de asumir uno de los cargos más importantes del Ejecutivo.