Titular del Poder Judicial: "El Perú debe estar siempre por encima de todo interés particular"

Desde Tacna, donde cumple una agenda amplia de trabajo, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, afirmó de manera enfática que los intereses del Perú siempre deben primar y anteponerse sobre cualquier conveniencia personal.

“Me siento tacneña y ese valor y amor por la patria que sienten las y los ciudadanos de esta tierra hermosa debe ser ejemplo, un ejemplo de unidad, de que el Perú está y debe estar siempre por encima de todo interés particular”, afirmó.

FUTURO DEL PAÍS

Asimismo, la magistrada ratificó su compromiso permanente por la concordia entre peruanos y peruanos y resaltó la labor de la institución que representa, así como el rol de las y los jueces, en la construcción del futuro del país.

Sus declaraciones fueron dadas tras participar junto a diversas autoridades en el Desfile Cívico Militar Patriótico por el 96° Aniversario de reincorporación de Tacna al Perú, actividad organizada por la Municipalidad Provincial de Tacna.