Hace 33 minutos

TC anuló sentencia por corrupción contra excongresista Humberto Acuña y ordena nuevo juicio

Magistrados consideraron que la principal prueba en contra de Acuña Peralta —grabaciones telefónicas— constituye material ilícito, pues la interceptación se autorizó sin la debida motivación.

El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la condena de tres años de prisión suspendida contra el excongresista Humberto Acuña, por el delito de cohecho, y ordenó al Poder Judicial emitir una nueva sentencia, pero con restricciones respecto al uso de pruebas.

El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando un juzgado de Lambayeque declaró culpable a Acuña Peralta de haber ofrecido un soborno de 750 soles a un suboficial, para que redactara un documento y evitar así que el entonces parlamentario fuera a declarar.

MATERIAL ILÍCITO

La condena fue ratificada en 2020 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque y en 2021 la Corte Suprema rechazó revisar el caso en casación. Entonces del excongresista insistió en la vía constitucional hasta que, finalmente, el TC resolvió a su favor.

Los magistrados del TC consideraron que la principal prueba en contra del hermano del fundador y líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña, —grabaciones telefónicas— constituye material ilícito, pues la interceptación se autorizó sin la debida motivación.


