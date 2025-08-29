TC anuló sentencia por corrupción contra excongresista Humberto Acuña y ordena nuevo juicio

El Tribunal Constitucional (TC) dejó sin efecto la condena de tres años de prisión suspendida contra el excongresista Humberto Acuña, por el delito de cohecho, y ordenó al Poder Judicial emitir una nueva sentencia, pero con restricciones respecto al uso de pruebas.

El caso se remonta a diciembre de 2019, cuando un juzgado de Lambayeque declaró culpable a Acuña Peralta de haber ofrecido un soborno de 750 soles a un suboficial, para que redactara un documento y evitar así que el entonces parlamentario fuera a declarar.

MATERIAL ILÍCITO

La condena fue ratificada en 2020 por la Tercera Sala Penal de Apelaciones de Lambayeque y en 2021 la Corte Suprema rechazó revisar el caso en casación. Entonces del excongresista insistió en la vía constitucional hasta que, finalmente, el TC resolvió a su favor.

Los magistrados del TC consideraron que la principal prueba en contra del hermano del fundador y líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña, —grabaciones telefónicas— constituye material ilícito, pues la interceptación se autorizó sin la debida motivación.